Компания Christian Dior снова регистрирует свои бренды в России

Christian Dior возвращается в Россию

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Christian Dior решила зарегистрировать свои товарные знаки в России, подав несколько заявок в Роспатент, как сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0

Компания вновь регистрирует в России свои бренды Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотип с изображением стилизованных букв C и D.

Эти заявки охватывают несколько классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая классы №9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 и 35.

Это позволит компании производить и продавать разнообразную продукцию, такую как одежда, головные уборы, обувь, детские игрушки и другие товары. Также бренд сможет организовывать модные показы в рекламных целях.

По данным Роспатента, заявки были поданы французской компанией "Кристиан Диор Кутюр", расположенной в Париже на Авеню Монтень, 30.

Напомним, что в 2022 году компания приостановила свою деятельность на российском рынке.