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Приятная новость для пенсионеров: двойная индексация выплат начнется уже в 2025 году

Работающих пенсионеров в 2025 году ждет двойная индексация пенсий

1:05
Экономика

Социальный фонд России поделился подробностями предстоящей индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая начнется с 2025 года.

Работающих пенсионеров в 2025 году ждет двойная индексация пенсий
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

В официальном заявлении на сайте фонда сообщается, что процесс повышения выплат будет осуществляться в два этапа, охватывающих как страховую, так и фиксированную части пенсии.

Первый этап индексации запланирован на 1 февраля 2025 года, он начнется через месяц после принятия соответствующего закона. В этот период размер пенсий будет пересмотрен с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

Второй этап индексации намечен на 1 апреля 2025 года. В это время будет проведена дополнительная корректировка страховой части пенсии, которая будет зависеть от увеличения доходов Социального фонда. Данное повышение коснется исключительно той части выплат, формируемой на основе индивидуального пенсионного коэффициента.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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