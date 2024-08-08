Приятная новость для пенсионеров: двойная индексация выплат начнется уже в 2025 году

Социальный фонд России поделился подробностями предстоящей индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая начнется с 2025 года.
В официальном заявлении на сайте фонда сообщается, что процесс повышения выплат будет осуществляться в два этапа, охватывающих как страховую, так и фиксированную части пенсии.
Первый этап индексации запланирован на 1 февраля 2025 года, он начнется через месяц после принятия соответствующего закона. В этот период размер пенсий будет пересмотрен с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.
Второй этап индексации намечен на 1 апреля 2025 года. В это время будет проведена дополнительная корректировка страховой части пенсии, которая будет зависеть от увеличения доходов Социального фонда. Данное повышение коснется исключительно той части выплат, формируемой на основе индивидуального пенсионного коэффициента.
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