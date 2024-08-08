Путин - правительству: Обеспечить наших учителей и врачей российскими планшетами

В России учителя и врачи получат отечественные планшеты с оригинальным софтом

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть возможность обеспечения учителей и врачей скорой помощи отечественными планшетами, работающими на российской операционной системе.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

В перечне поручений президента по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета по социально-экономическим направлениям, отмечается, что правительство РФ должно рассмотреть вопросы обеспечения учителей и врачей отечественными планшетами для реализации цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы".

Это поручение учитывает ранее данные указания и направлено на организацию мобильного защищенного доступа к информационным системам в сферах образования и здравоохранения.