Путин - правительству: Обеспечить наших учителей и врачей российскими планшетами

Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть возможность обеспечения учителей и врачей скорой помощи отечественными планшетами, работающими на российской операционной системе.
В перечне поручений президента по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета по социально-экономическим направлениям, отмечается, что правительство РФ должно рассмотреть вопросы обеспечения учителей и врачей отечественными планшетами для реализации цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы".
Это поручение учитывает ранее данные указания и направлено на организацию мобильного защищенного доступа к информационным системам в сферах образования и здравоохранения.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.