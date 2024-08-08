Дачники могут уменьшить своё налоговое бремя одним простым решением

В Госдуме рассказали, как дачники могут снизить налоговую нагрузку

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дачники могут уменьшить свою налоговую нагрузку, установив на участке мобильные бани-бочки вместо капитальных бань, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что налог на имущество физических лиц обязаны платить владельцы участков, если постройка имеет признаки капитального строения, такие как наличие фундамента и регистрация в Росреестре. Налог также взимается, если площадь строения превышает 50 квадратных метров или если на участке уже есть другая хозяйственная постройка с налоговой льготой. Гаврилов подчеркнул, что хозяйственные постройки, используемые в предпринимательских целях, облагаются повышенной налоговой ставкой, сообщает РИА Новости.

Для минимизации налоговой нагрузки он советует использовать некапитальные конструкции, такие как мобильные бани-бочки, которые легко перемещаются и не имеют фундамента, или разборные сараи. Такие решения должны соответствовать нормам безопасности и правилам землепользования и застройки. Это позволит владельцам участков пользоваться необходимыми постройками без увеличения налогового бремени.