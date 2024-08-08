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Ставки по ипотечным кредитам в США рухнули: такого не было с 2023 года

Ставки по ипотеке в США достигли минимума с мая 2023 года

1:30
Экономика

Процентные ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США упали до самого низкого уровня с мая 2023 года, что вызвало всплеск заявок на рефинансирование, сообщает Bloomberg.

Ставки по ипотеке в США достигли минимума с мая 2023 года
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров, за неделю, закончившуюся 2 августа, ставка по 30-летней фиксированной ипотеке снизилась на 27 базисных пунктов до 6,55%, а ставка по пятилетним регулируемым кредитам упала до 5,91%. Это снижение привело к росту индекса рефинансирования на 16% до двухлетнего максимума, а заявки на покупку жилья выросли на 0,8%. Общий индекс заявок увеличился на 6,9%, достигнув самого высокого уровня с начала года.

Экономист Capital Economics Томас Райан считает, что снижение ставок может привести к умеренному восстановлению объема сделок до конца года, если опасения по поводу рецессии не подтвердятся. Падение ставок обусловлено снижением доходности казначейских облигаций США после слабого отчета о занятости. Снижение ставок может помочь ограничить рост цен на жилье и активизировать продажи домов, ранее находившихся в собственности. Опрос MBA охватывает более 75% всех заявок на розничную ипотеку в США.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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