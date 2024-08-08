Швейцария "подложила свинью" миллионерам: богачи в ужасе

В Швейцарии обсуждают введение налога на наследство для сверхбогатых

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Магнат недвижимости из Норвегии Торд Колстад переехал в Швейцарию два года назад, чтобы избежать повышения налога на богатство в своей стране, однако теперь он столкнулся с подобным в Швейцарии: в стране ведутся дебаты о введении налога на наследство для сверхбогатых, предполагающего изъятие половины состояния, превышающего 50 миллионов франков, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Bossi, CC BY-SA 2.5

Швейцария известна как центр для богатых людей и крупных банков, таких как UBS Group AG. Здесь также находятся популярные альпийские курорты для сверхбогатых. В стране самый низкий подоходный налог в Европе, а некоторые кантоны взимают налоги на наследство, хотя супруги и дети часто освобождены от этих сборов.

Предложение о введении налога на наследство было инициировано молодежным крылом социал-демократов (Juso) для финансирования климатических мер. Ожидается, что оно будет вынесено на всенародное голосование в рамках системы прямой демократии Швейцарии через два года. Многие богатые граждане и бизнесмены выступают против этого предложения, опасаясь экономических последствий и угрозы репутации страны.

Планы по повышению налогов на богатых обсуждаются и в других странах, таких как Великобритания, Испания и Италия. Предложение Juso вызывает разногласия в Швейцарии, и его принятие маловероятно, но оно уже повлияло на обсуждение будущего налоговой политики и репутации страны.