Япония приковала к себе взгляды инвесторов со всего мира из-за действий ЦБ

Your browser does not support the audio element.

Менее чем за неделю Япония значительно превзошла ожидания мирового сообщества относительно своих рынков и экономики, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository