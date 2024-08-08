Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первая откровенная сцена в советском кино была показана в фильме "Экипаж"
Потрясающе вкусные котлеты из риса и моркови, которые вы должны попробовать
Советы, как бороться с колорадским жуком на баклажанах
Подробности о новом режиме увеличения FPS от Lossless Scaling
Турецкие курорты сообщают о снижении числа туристов
Гимнастка из Алжира стала золотым призёром Игр-2024
Врач-эндокринолог Сюракшина рассказала о пользе и вреде ежевики
Внучка Михаила Боярского удивила подписчиков фото в маске деда
Вице-спикер ГД Чернышов попросил Набиуллину запретить ипотеку по ставке ниже ключевой
Япония приковала к себе взгляды инвесторов со всего мира из-за действий ЦБ

Банк Японии повышает ставки, вызывая рост иены и волатильность на рынках

1:04
Экономика

Менее чем за неделю Япония значительно превзошла ожидания мирового сообщества относительно своих рынков и экономики, сообщает Bloomberg.

Банк Японии повышает ставки, вызывая рост иены и волатильность на рынках
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Финансовый мир уже более года наблюдал за слабой иеной, которая способствовала росту фондового рынка и возобновлению инфляции. Однако недавнее повышение процентных ставок Банком Японии вызвало резкий рост иены и значительные колебания на мировых рынках. Инвесторы вынуждены пересматривать свои стратегии, основываясь на новых условиях.

Nikkei 225 испытал значительное падение и рост в течение одного дня, что привело к волатильности и увеличению неопределенности среди потребителей и бизнеса, а восстановление иены повлияло на прибыльность стратегий кэрри-трейдов, что усугубило рост валюты.

Политики и бизнес-лидеры пытаются смягчить последствия рыночных колебаний, предлагая различные меры, такие как расширение безналоговых инвестиционных счетов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ Дмитрий Плотников Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Первая откровенная сцена в советском кино была показана в фильме "Экипаж"
Банк Японии повышает ставки, вызывая рост иены и волатильность на рынках
Потрясающе вкусные котлеты из риса и моркови, которые вы должны попробовать
"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
Советы, как бороться с колорадским жуком на баклажанах
Подробности о новом режиме увеличения FPS от Lossless Scaling
Турецкие курорты сообщают о снижении числа туристов
Гимнастка из Алжира стала золотым призёром Игр-2024
Врач-эндокринолог Сюракшина рассказала о пользе и вреде ежевики
Внучка Михаила Боярского удивила подписчиков фото в маске деда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.