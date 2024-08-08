Япония приковала к себе взгляды инвесторов со всего мира из-за действий ЦБ

Банк Японии повышает ставки, вызывая рост иены и волатильность на рынках

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Менее чем за неделю Япония значительно превзошла ожидания мирового сообщества относительно своих рынков и экономики, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Финансовый мир уже более года наблюдал за слабой иеной, которая способствовала росту фондового рынка и возобновлению инфляции. Однако недавнее повышение процентных ставок Банком Японии вызвало резкий рост иены и значительные колебания на мировых рынках. Инвесторы вынуждены пересматривать свои стратегии, основываясь на новых условиях.

Nikkei 225 испытал значительное падение и рост в течение одного дня, что привело к волатильности и увеличению неопределенности среди потребителей и бизнеса, а восстановление иены повлияло на прибыльность стратегий кэрри-трейдов, что усугубило рост валюты.

Политики и бизнес-лидеры пытаются смягчить последствия рыночных колебаний, предлагая различные меры, такие как расширение безналоговых инвестиционных счетов.