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Золотая лихорадка поглотила Россию: золотые резервы страны составили 179,593 миллиарда долларов

Россия наращивает золотые резервы

0:58
Экономика

По состоянию на 1 августа 2024 года, золотые резервы России составили 179,593 миллиарда долларов, согласно данным, предоставленным Банком России. Это означает, что золото теперь занимает 29,8% в структуре международных активов страны, что является наивысшим показателем с начала 2000-х годов.

Россия наращивает золотые резервы
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

В то же время, общая сумма международных резервов России была оценена в 602,050 миллиарда долларов. В прошлом году золотые запасы страны достигли рекордного уровня в 155,9 миллиарда долларов.

Интересный факт

Золото образуется в результате взрывов сверхновых звезд и коллизий нейтронных звезд. Это значит, что всё золото на Земле имеет космическое происхождение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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