Украина может остаться без хлеба: производство на грани остановки

Хлебозаводы Украины на грани остановки

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинские хлебозаводы находятся на грани остановки из-за роста цен на муку и другие сырьевые материалы, а также проблем с энергоснабжением.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев хлеб" Юрий Дученко отметил, что если цены на хлеб не будут увеличены, стране грозят перебои с поставками этого продукта.

По его словам, в июне и июле основные производители хлеба на Украине либо не смогли получить прибыль, либо понесли убытки. Это связано с тем, что стоимость муки за несколько месяцев возросла в полтора раза, а мука составляет около 40% себестоимости хлеба.

Дученко подчеркнул, что для стабилизации ситуации цены на хлеб следует повысить на 15-20%. В противном случае многие хлебозаводы могут прекратить свою деятельность. Он также добавил, что рост цен на муку обусловлен тем, что некоторые продавцы удерживают зерно в ожидании более выгодных предложений.