Украина может остаться без хлеба: производство на грани остановки

Украинские хлебозаводы находятся на грани остановки из-за роста цен на муку и другие сырьевые материалы, а также проблем с энергоснабжением.
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев хлеб" Юрий Дученко отметил, что если цены на хлеб не будут увеличены, стране грозят перебои с поставками этого продукта.
По его словам, в июне и июле основные производители хлеба на Украине либо не смогли получить прибыль, либо понесли убытки. Это связано с тем, что стоимость муки за несколько месяцев возросла в полтора раза, а мука составляет около 40% себестоимости хлеба.
Дученко подчеркнул, что для стабилизации ситуации цены на хлеб следует повысить на 15-20%. В противном случае многие хлебозаводы могут прекратить свою деятельность. Он также добавил, что рост цен на муку обусловлен тем, что некоторые продавцы удерживают зерно в ожидании более выгодных предложений.
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