Русским бизнесменам отказывают в открытии расчётных счетов в Финляндии: причина в национальности

Портал Yle сообщает, что русскоязычные бизнесмены всё чаще сталкиваются с трудностями при открытии расчётных счетов в финских банках.
Представитель Ассоциации предпринимателей Финляндии Петри Малинен отметил, что это происходит даже тогда, когда предприниматель является гражданином Финляндии, и вероятная причина проблем связана со страной происхождения бизнесменов.
Малинен добавил, что в последнее время в Финляндии ужесточилось банковское регулирование. Кредитные организации стали более тщательно проверять потенциальных клиентов, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.
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