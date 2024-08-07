Русским бизнесменам отказывают в открытии расчётных счетов в Финляндии: причина в национальности

Русскоязычные бизнесмены сталкиваются с трудностями при открытии счетов в Финляндии

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Портал Yle сообщает, что русскоязычные бизнесмены всё чаще сталкиваются с трудностями при открытии расчётных счетов в финских банках.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Представитель Ассоциации предпринимателей Финляндии Петри Малинен отметил, что это происходит даже тогда, когда предприниматель является гражданином Финляндии, и вероятная причина проблем связана со страной происхождения бизнесменов.

Малинен добавил, что в последнее время в Финляндии ужесточилось банковское регулирование. Кредитные организации стали более тщательно проверять потенциальных клиентов, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.