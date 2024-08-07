Атака ВСУ на Курскую ГИС обернётся энергетическим кризисом для всего Евросоюза

Страны ЕС пострадают в случае поражения газоизмерительной станции "Суджа"

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Словакия, Австрия и другие страны пострадают в случае отключения газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" на территории Курской области.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Он пояснил, что в таком сценарии этим странам придется закупать сжиженный природный газ и прокачивать его в прибрежные страны.

Юшков отметил, что при остановке работы "Суджи" наибольшие проблемы возникнут у Австрии и Словакии, так как они останутся без газа.

Аналитик также указал, что пострадают и другие страны, поскольку из Австрии российский газ идёт в Италию, Германию и Чехию.