Атака ВСУ на Курскую ГИС обернётся энергетическим кризисом для всего Евросоюза

В беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Словакия, Австрия и другие страны пострадают в случае отключения газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" на территории Курской области.
Он пояснил, что в таком сценарии этим странам придется закупать сжиженный природный газ и прокачивать его в прибрежные страны.
Юшков отметил, что при остановке работы "Суджи" наибольшие проблемы возникнут у Австрии и Словакии, так как они останутся без газа.
Аналитик также указал, что пострадают и другие страны, поскольку из Австрии российский газ идёт в Италию, Германию и Чехию.
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