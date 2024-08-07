Как остановить рост тарифов ЖКХ: депутат Госдумы Вассерман предложил эффективное решение

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает принудительное ограничение единственным способом борьбы с ростом тарифов ЖКХ и естественными монополиями.
Так он отреагировал на предложение установить пятилетние тарифы на услуги ЖКХ. Вассерман пояснил, что данная идея логично вытекает из экономической теории, сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что инфляция в значительной мере обусловлена издержками естественных монополий, среди которых много мелких.
По его словам, единственным способом борьбы с ростом тарифов и естественными монополиями является их принудительное ограничение, поскольку конкурентов у них нет. Вассерман выразил надежду, что при обсуждении этого предложения удастся учесть множество тонкостей, которые неизбежно возникнут.
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