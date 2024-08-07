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Как остановить рост тарифов ЖКХ: депутат Госдумы Вассерман предложил эффективное решение

Вассерман: принудительное ограничение — лучший способ борьбы с ростом тарифов ЖКХ

0:52
Экономика

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает принудительное ограничение единственным способом борьбы с ростом тарифов ЖКХ и естественными монополиями.

Вассерман: принудительное ограничение — лучший способ борьбы с ростом тарифов ЖКХ
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info

Так он отреагировал на предложение установить пятилетние тарифы на услуги ЖКХ. Вассерман пояснил, что данная идея логично вытекает из экономической теории, сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что инфляция в значительной мере обусловлена издержками естественных монополий, среди которых много мелких.

По его словам, единственным способом борьбы с ростом тарифов и естественными монополиями является их принудительное ограничение, поскольку конкурентов у них нет. Вассерман выразил надежду, что при обсуждении этого предложения удастся учесть множество тонкостей, которые неизбежно возникнут.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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