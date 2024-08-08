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Такси можно заказать через новый сервис Яндекса "Везёт"

Яндекс запустил сервис "Везёт" с более доступными ценами на такси

0:46
Экономика

Яндекс запустил новый сервис заказа такси "Везёт", который предлагает более доступные цены, чем "Эконом" в Яндекс Такси, особенно в периоды повышенного спроса, сообщает РИА Новости.

Яндекс запустил сервис "Везёт" с более доступными ценами на такси
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

"Везёт" идеально подходит для неспешных поездок, например, чтобы вернуться домой после гостей или съездить за покупками.

Цены в "Везёт" ниже, потому что стоимость поездки не так сильно повышается в пиковые часы, а также потому что водителям назначают заказы только от ближайших к ним клиентов, чтобы сократить холостой пробег.

"Везёт" доступен во всех городах, где работает Яндекс Такси.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение, которое доступно с 7 августа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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