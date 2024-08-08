"Новые облачные технологии" выпустили пакет программ для работы с документами, похожий на Microsoft 365

"Новые облачные технологии" выпустили "МойОфис для дома" — пакет программ для работы с документами, похожий на Microsoft 365.
Он подходит для семей, самозанятых и всех, кто нуждается в удобном инструменте для работы и учебы.
"МойОфис для дома" включает приложения для текстов, таблиц и презентаций, доступные на компьютерах и смартфонах.
С помощью пакета можно редактировать PDF-файлы, создавать презентации, планировать бюджет, проверять домашние задания и многое другое.
Доступны два тарифа: "Персональный" (3 устройства, 2990 рублей в год) и "Совместный" (9 устройств, 4490 рублей в год).
"МойОфис для дома" совместим с Windows, macOS и Android. Есть бесплатный пробный период — 21 день.
В пакет входит "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" с редакторами текстов, таблиц и презентаций, а также приложение "МойОфис Документы" для мобильных устройств. Все приложения можно использовать без интернета.
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