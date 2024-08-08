"Новые облачные технологии" выпустили пакет программ для работы с документами, похожий на Microsoft 365

"Новые облачные технологии" выпустили "МойОфис для дома" — аналог Microsoft 365

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Новые облачные технологии" выпустили "МойОфис для дома" — пакет программ для работы с документами, похожий на Microsoft 365.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser, PDM

Он подходит для семей, самозанятых и всех, кто нуждается в удобном инструменте для работы и учебы.

"МойОфис для дома" включает приложения для текстов, таблиц и презентаций, доступные на компьютерах и смартфонах.

С помощью пакета можно редактировать PDF-файлы, создавать презентации, планировать бюджет, проверять домашние задания и многое другое.

Доступны два тарифа: "Персональный" (3 устройства, 2990 рублей в год) и "Совместный" (9 устройств, 4490 рублей в год).

"МойОфис для дома" совместим с Windows, macOS и Android. Есть бесплатный пробный период — 21 день.

В пакет входит "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" с редакторами текстов, таблиц и презентаций, а также приложение "МойОфис Документы" для мобильных устройств. Все приложения можно использовать без интернета.