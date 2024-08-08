Сбер представил обновление в линейке умных колонок Sber

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Сбер презентовал новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini

1:03
Экономика

Сбер представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini, оснащенные искусственным интеллектом GigaChat и технологией Magnetic Sound для улучшения качества звука, сообщает РИА Новости.

Сбер презентовал новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini
Фото: Freepik by freepik, CC0

SberBoom Home получила встроенный Zigbee-модуль, что позволяет ей управлять умными устройствами дома, а также LED-дисплей. В SberBoom Mini 2 была обновлена цветовая палитра и был добавлен полупрозрачный корпус.

Новые колонки обладают расширенными возможностями благодаря GigaChat: они могут сочинять тексты, придумывать рецепты, составлять инструкции и даже участвовать в создании сказок.

SberBoom Home доступна за 7 990 рублей, а SberBoom Mini 2 за 4 490 рублей.

Сбер Devices, разработчик колонок, отмечает рост популярности умных колонок и считает, что общение с виртуальным помощником становится все более привычным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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