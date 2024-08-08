Пакистан открыл свои двери для российских халяльных продуктов питания, сообщает РИА Новости.
Российские производители получили возможность экспортировать свою продукцию, соответствующую исламским стандартам качества, в Пакистан.
Это не первый случай, когда мусульманские страны проявляют интерес к российским халяльным продуктам.
В прошлом году Малайзия признала российские сертификаты халяль и планировала проверку российских сельскохозяйственных предприятий.
Россия также увеличила экспорт халяльной продукции в Иран, Казахстан и ОАЭ.
Однако, в России все еще ведутся дискуссии о том, какие продукты могут носить маркировку "халяль".
Например, в Ингушетии запретили маркировать знаком "халяль" энергетические напитки, поскольку это может ввести потребителей в заблуждение о свойствах товара.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.