Пакистан начал импорт российских халяльных продуктов

Пакистан открыл рынок для российских халяльных продуктов питания

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пакистан открыл свои двери для российских халяльных продуктов питания, сообщает РИА Новости.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Российские производители получили возможность экспортировать свою продукцию, соответствующую исламским стандартам качества, в Пакистан.

Это не первый случай, когда мусульманские страны проявляют интерес к российским халяльным продуктам.

В прошлом году Малайзия признала российские сертификаты халяль и планировала проверку российских сельскохозяйственных предприятий.

Россия также увеличила экспорт халяльной продукции в Иран, Казахстан и ОАЭ.

Однако, в России все еще ведутся дискуссии о том, какие продукты могут носить маркировку "халяль".

Например, в Ингушетии запретили маркировать знаком "халяль" энергетические напитки, поскольку это может ввести потребителей в заблуждение о свойствах товара.