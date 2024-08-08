Был зафиксирован повышенный спрос на бани в первом полугодии 2024 года

Спрос на бани в России резко вырос в первом полугодии 2024 года

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года спрос на бани в России резко вырос, сообщает РИА Новости.

Фото: Own work by Nikowsk, CC BY-SA 4.0

Число POS-кредитов, взятых на покупку бань, увеличилось на 66% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость кредита также выросла, достигнув 518 тысяч рублей.

Популярность бань в России связана с ростом индивидуального жилищного строительства и привлекательностью загородной жизни.

Большинство кредитов на бани оформляют мужчины, в основном жители Москвы, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Помимо традиционных русских бань, россияне все чаще покупают финские сауны и турецкие хамамы.