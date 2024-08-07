Число установок "VK видео" выросло в августе

Число установок приложения "VK видео" за сутки в первую неделю августа увеличилось в 4,5 раза по сравнению со средними показателями июля, превысив 250 тысяч в сутки на фоне проблем с YouTube, сообщает РИА Новости.
За первую неделю августа время просмотра видеороликов всеми пользователями выросло на 25%, достигнув 10,5 миллионов часов в день.
Количество поисковых запросов в "VK видео" также возросло на 86%. Пользователи чаще всего ищут популярные развлекательные шоу, каналы блогеров, научно-популярный и образовательный контент, а также материалы для детей. В топе запросов также находятся новости с Олимпиады-2024.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.