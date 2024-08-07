Число установок "VK видео" выросло в августе

Количество установок "VK видео" в начале августа увеличилось в 4,5 раза

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Число установок приложения "VK видео" за сутки в первую неделю августа увеличилось в 4,5 раза по сравнению со средними показателями июля, превысив 250 тысяч в сутки на фоне проблем с YouTube, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org by budding, CC BY-NC 2.0

За первую неделю августа время просмотра видеороликов всеми пользователями выросло на 25%, достигнув 10,5 миллионов часов в день.

Количество поисковых запросов в "VK видео" также возросло на 86%. Пользователи чаще всего ищут популярные развлекательные шоу, каналы блогеров, научно-популярный и образовательный контент, а также материалы для детей. В топе запросов также находятся новости с Олимпиады-2024.