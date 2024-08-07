Количество проданных ювелирных изделий в России возросло

Россияне увеличили расходы на ювелирные изделия на 29,3%

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года россияне потратили 199 миллиардов рублей на ювелирные изделия, что на 29,3% больше, чем в прошлом году.

Фото: commons.wikimedia.org by ожерелье, CC BY-SA 4.0

Рост обусловлен увеличением цен на ювелирные изделия, которое произошло из-за повышения стоимости золота.

Средний чек за ювелирные изделия вырос на 18,4% и достиг 8509 рублей.

Количество чеков и проданных изделий также увеличилось, при этом маркетплейсы стали занимать всё большую долю рынка, достигнув 10% к июню.

"Маркетплейсы заняли сопоставимую позицию с топ-3 лидеров рынка — крупнейшими федеральными сетями. По данным проведенного нами исследования рынка, 30% опрошенных совершили свою последнюю покупку ювелирного украшения на маркетплейсе", — пояснила руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

Популярными трендами в ювелирной моде стали цветные бриллианты, анималистика и многослойные украшения.