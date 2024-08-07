Количество проданных ювелирных изделий в России возросло

В первом полугодии 2024 года россияне потратили 199 миллиардов рублей на ювелирные изделия, что на 29,3% больше, чем в прошлом году.
Рост обусловлен увеличением цен на ювелирные изделия, которое произошло из-за повышения стоимости золота.
Средний чек за ювелирные изделия вырос на 18,4% и достиг 8509 рублей.
Количество чеков и проданных изделий также увеличилось, при этом маркетплейсы стали занимать всё большую долю рынка, достигнув 10% к июню.
"Маркетплейсы заняли сопоставимую позицию с топ-3 лидеров рынка — крупнейшими федеральными сетями. По данным проведенного нами исследования рынка, 30% опрошенных совершили свою последнюю покупку ювелирного украшения на маркетплейсе", — пояснила руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.
Популярными трендами в ювелирной моде стали цветные бриллианты, анималистика и многослойные украшения.
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