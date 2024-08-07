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Миграционный бум в Петербурге: в городе и области растёт число приехавших на заработки иностранцев

МВД: число трудовых мигрантов в Петербурге и Ленобласти выросло на 27%

2:05
Экономика

С января по июль 2024 года в Санкт-Петербург и Ленинградскую область въехали 404 тыс. иностранных граждан, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

МВД: число трудовых мигрантов в Петербурге и Ленобласти выросло на 27%
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Основную часть прибывших составляют граждане Узбекистана — 132 тыс. человек, что на 6,3% больше, чем в 2023 году. Также за первое полугодие в регион прибыли более 62 тыс. граждан Таджикистана (увеличение на 14,6%) и около 22 тыс. человек из Киргизии (рост на 12,8%).

Количество мигрантов, заключивших гражданско-правовые или трудовые договоры, увеличилось на 14,5%. Сейчас в Петербурге и Ленобласти законно работают 310 тыс. иностранных граждан. В то же время число уехавших из региона мигрантов сократилось на 19%, до 360 тыс. человек.

В 2023 году изменилась география трудовой миграции: на заработки в Северную столицу чаще всего приезжали граждане Азербайджана, Таджикистана и Молдовы, тогда как в 2022 году преобладали мигранты из Казахстана и Узбекистана.

Однако, несмотря на увеличение общего числа мигрантов, с начала апреля по май 2024 года наблюдалась кратковременная волна оттока трудовых мигрантов из Петербурга. По данным "РБК Петербург", число соискателей из Таджикистана снизилось на 60%, а из Узбекистана — на 40%. Это произошло после того, как МИД Таджикистана выразил обеспокоенность по поводу отказов во въезде в РФ и рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Россию без необходимости.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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