"СберЛизинг" начал предлагать иджару

"СберЛизинг" предлагает исламский лизинг — иджару

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

"СберЛизинг" начал предлагать исламский лизинг — иджару, чтобы удовлетворить растущий спрос на исламское финансирование.

Фото: wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

Иджара отличается от стандартного лизинга тем, что условия договора остаются неизменными на протяжении всего срока действия, независимо от внешних факторов.

Кроме того, штрафы и пени, которые платит лизингополучатель, направляются на благотворительность.

Лизинговое имущество можно использовать только по назначению, в соответствии с договором и исламскими нормами.

Этот новый продукт является частью двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, в котором участвуют около 20 кредитных организаций и компаний.

Исламский банкинг не использует классические займы с процентами, вместо этого предлагая рассрочку, лизинг и долевое финансирование.