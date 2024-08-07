"СберЛизинг" начал предлагать иджару

"СберЛизинг" начал предлагать исламский лизинг — иджару, чтобы удовлетворить растущий спрос на исламское финансирование.
Иджара отличается от стандартного лизинга тем, что условия договора остаются неизменными на протяжении всего срока действия, независимо от внешних факторов.
Кроме того, штрафы и пени, которые платит лизингополучатель, направляются на благотворительность.
Лизинговое имущество можно использовать только по назначению, в соответствии с договором и исламскими нормами.
Этот новый продукт является частью двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, в котором участвуют около 20 кредитных организаций и компаний.
Исламский банкинг не использует классические займы с процентами, вместо этого предлагая рассрочку, лизинг и долевое финансирование.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.