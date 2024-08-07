"Плоский спрос": профессор рассказал, как индексация пенсий решит проблемы российской экономики

Российские пенсионеры тратят на еду около 50% доходов, рассказал "Российской газете" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Сафонов добавил, что второй по величине статьёй расходов пожилых людей являются лекарства и прочие товары и услуги из сферы здоровья.
По мнению эксперта, такой "плоский" спрос вреден для российской экономики. Профессор ожидает, что индексация пенсий изменит ситуацию, позволив пенсионерам расширить ассортимент приобретаемых товаров и услуг.
«Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 — 177 млрд, в 2027 году — 260 млрд. Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику», — спрогнозировал Сафонов.
Ранее Путин поручил правительству модернизировать "Почту России".
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.