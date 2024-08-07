"Плоский спрос": профессор рассказал, как индексация пенсий решит проблемы российской экономики

Профессор Сафонов: продукты составляют 50% расходов пенсионеров

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские пенсионеры тратят на еду около 50% доходов, рассказал "Российской газете" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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Сафонов добавил, что второй по величине статьёй расходов пожилых людей являются лекарства и прочие товары и услуги из сферы здоровья.

По мнению эксперта, такой "плоский" спрос вреден для российской экономики. Профессор ожидает, что индексация пенсий изменит ситуацию, позволив пенсионерам расширить ассортимент приобретаемых товаров и услуг.

«Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 — 177 млрд, в 2027 году — 260 млрд. Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику», — спрогнозировал Сафонов.

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