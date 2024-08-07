Россиянам рассказали, можно ли в 2024 году оформить бумажную трудовую книжку

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При потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся

0:55
Экономика

С 2021 года специалистам по кадрам требуется заполнять только электронные трудовые книжки, за исключением некоторых случаев, когда всё же необходимо вести бумажные. Об этом сообщает портал Banki.ru.

При потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся
Фото: mediaphoto.org by MediaPhoto.Org, CC BY 3.0

До 31 декабря 2020 года все работающие сотрудники должны были выбрать формат ведения трудовой книжки, подав работодателю письменное заявление.

Если работник предпочитал электронный вариант и отказывался от бумажного, то бумажная трудовая книжка возвращалась ему под подпись.

Авторы статьи отмечают, что если у сотрудника в прошлом велась бумажная трудовая книжка и он не подал заявление на переход к электронной версии, то он может продолжать использовать бумажный документ при трудоустройстве.

Стоит отметить, что при потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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