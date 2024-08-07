Россиянам рассказали, можно ли в 2024 году оформить бумажную трудовую книжку

При потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2021 года специалистам по кадрам требуется заполнять только электронные трудовые книжки, за исключением некоторых случаев, когда всё же необходимо вести бумажные. Об этом сообщает портал Banki.ru.

Фото: mediaphoto.org by MediaPhoto.Org, CC BY 3.0

До 31 декабря 2020 года все работающие сотрудники должны были выбрать формат ведения трудовой книжки, подав работодателю письменное заявление.

Если работник предпочитал электронный вариант и отказывался от бумажного, то бумажная трудовая книжка возвращалась ему под подпись.

Авторы статьи отмечают, что если у сотрудника в прошлом велась бумажная трудовая книжка и он не подал заявление на переход к электронной версии, то он может продолжать использовать бумажный документ при трудоустройстве.

Стоит отметить, что при потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся.