Арабы наращивают закупки российского зерна: остальной мир тоже не отстаёт

В июле Саудовская Аравия стала крупнейшим покупателем российского зерна, как сообщает Союз экспортеров зерна.
Саудовская Аравия заняла первое место среди импортёров российских зерновых, закупив 712 тыс. тонн ячменя и пшеницы.
Египет, купивший 529 тыс. тонн зерна у России, оказался на втором месте, сохранив при этом лидерство по импорту российской пшеницы с объемом в 500 тыс. тонн.
Третье место среди крупнейших покупателей российских зерновых в июле заняла Ливия с закупками в размере 317 тыс. тонн.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.