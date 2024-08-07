Арабы наращивают закупки российского зерна: остальной мир тоже не отстаёт

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Саудовская Аравия стала главным покупателем российского зерна в июле

0:40
Экономика

В июле Саудовская Аравия стала крупнейшим покупателем российского зерна, как сообщает Союз экспортеров зерна.

Саудовская Аравия стала главным покупателем российского зерна в июле
Фото: Pixabay is licensed under public domain

Саудовская Аравия заняла первое место среди импортёров российских зерновых, закупив 712 тыс. тонн ячменя и пшеницы.

Египет, купивший 529 тыс. тонн зерна у России, оказался на втором месте, сохранив при этом лидерство по импорту российской пшеницы с объемом в 500 тыс. тонн.

Третье место среди крупнейших покупателей российских зерновых в июле заняла Ливия с закупками в размере 317 тыс. тонн.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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