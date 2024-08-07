Товарооборот взлетел: Таджикистан и Россия укрепляют экономические связи

Товарооборот Таджикистана с РФ вырос на 14,1%

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

ТАСС, ссылаясь на заявление властей Таджикистана сообщил, что товарооборот Таджикистана с Россией увеличился на 14,1% в первом полугодии 2024 года.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, PDM

Глава Минэкономразвития Таджикистана Завки Завкизода сообщил, что этот показатель достиг $970 млн. В 2023 году объём взаимной торговли превысил $1,7 млрд.

По его словам, за период с января по июнь 2024 года товарооборот между Таджикистаном и Россией составил $970 млн, что на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Завкизода отметил, что в 2023 году товарооборот с Россией превысил $1,7 млрд, и сотрудничество с РФ вышло на новый стратегический уровень.

Ранее Pravda.ru публиковала слова министра труда Таджикистана о том, что более 46 российских компаний намерены трудоустроить свыше 20 тысяч таджиков.