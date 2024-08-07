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Главный нефтяной соперник России теряет кучу прибыли: империя Saudi Aramco может рухнуть?

Прибыль Saudi Aramco упала на 3,4%

1:01
Экономика

Во втором квартале 2024 года прибыль Saudi Aramco сократилась на 3,4 процента, как сообщает Reuters со ссылкой на данные компании. Главный нефтяной конкурент России уменьшил свои доходы, что связано с сокращением объемов добычи нефти и снижением рентабельности переработки.

Прибыль Saudi Aramco упала на 3,4%
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Saudi Aramco оценила свою прибыль в 109,01 миллиарда риалов (29,03 миллиарда долларов), что превысило среднюю оценку 15 аналитиков компании, составлявшую 27,7 миллиарда долларов.

Несмотря на снижение прибыли, компания сохранила программу выплаты дивидендов, перечислив акционерам 31,1 миллиарда долларов, примерно треть из которых была привязана к результатам деятельности компании. Эти дополнительные выплаты были введены в 2023 году наряду с базовыми.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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