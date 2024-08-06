России нужно больше мигрантов? Российские компании хотят трудостроить свыше 20 тысяч таджиков

Российские компании хотят трудоустроить свыше 20 тысяч мигрантов из Таджикистана

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр труда Таджикистана Гулнора Хасанзода сообщила, что более 46 российских компаний намерены трудоустроить свыше 20 тысяч граждан Таджикистана, как сообщает ТАСС.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Она отметила, что организацией трудовых мигрантов занимается Агентство по трудоустройству за рубежом при Минтруде, и в настоящее время эти компании направили запросы на привлечение рабочей силы в указанном объеме.

Ранее заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири отметила, что жители республики стали реже выезжать на заработки в Россию.