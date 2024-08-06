России нужно больше мигрантов? Российские компании хотят трудостроить свыше 20 тысяч таджиков

Министр труда Таджикистана Гулнора Хасанзода сообщила, что более 46 российских компаний намерены трудоустроить свыше 20 тысяч граждан Таджикистана, как сообщает ТАСС.
Она отметила, что организацией трудовых мигрантов занимается Агентство по трудоустройству за рубежом при Минтруде, и в настоящее время эти компании направили запросы на привлечение рабочей силы в указанном объеме.
Ранее заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири отметила, что жители республики стали реже выезжать на заработки в Россию.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.