Фондовые рынки с треском рухнули! Как это отразится на рубле?

Беляев: падение фондовых рынков не повлияет на курс рубля

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что недавнее падение фондовых рынков не повлияет на курсы иностранных и российской валют.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

5 августа мировые фондовые индексы, включая японский Nikkei (-13%) и американский S&P 500 (-4,27%), показали значительное снижение.

Однако, по мнению эксперта, это связано больше с конъюнктурными факторами, чем с состоянием экономики.

В США внутренние политические события и ситуации на Ближнем Востоке оказали влияние, а в Японии продолжаются экономические проблемы, как сообщает Москва 24.

Беляев отметил, что валютные рынки остаются стабильными, так как для их колебаний нужны более серьезные экономические причины. Он прогнозирует, что к концу августа курсы доллара и евро останутся в пределах 85-86 и 93-94 рублей соответственно.