Друзья не отдают долг? Узнайте, как заставить их вернуть деньги

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Что делать, если долг не возвращают

0:59
Экономика

Если вам не возвращают взятые в долг деньги, особенно если это друг или родственник, ситуация может быть неприятной.

Что делать, если долг не возвращают
Фото: PxHere is licensed under CC0

Юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что если есть расписка, это упрощает дело. Если расписки нет, процесс будет сложнее, но все равно возможен.

Обратитесь в суд. Если деньги были переведены на счет, можно заявить об ошибочном платеже и требовать их возврата.

Без расписки нельзя использовать свидетельские показания. Важны доказательства, такие как переписка, подтверждающая факт получения денег и договоренности о займе.

В случае отсутствия других доказательств, подайте заявление в полицию о мошенничестве. Это может заставить должника признать факт получения денег, что будет полезно для судебного иска.

Следуя этим шагам, можно вернуть свои деньги даже в сложных ситуациях.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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