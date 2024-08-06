Друзья не отдают долг? Узнайте, как заставить их вернуть деньги

Что делать, если долг не возвращают

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если вам не возвращают взятые в долг деньги, особенно если это друг или родственник, ситуация может быть неприятной.

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Юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что если есть расписка, это упрощает дело. Если расписки нет, процесс будет сложнее, но все равно возможен.

Обратитесь в суд. Если деньги были переведены на счет, можно заявить об ошибочном платеже и требовать их возврата.

Без расписки нельзя использовать свидетельские показания. Важны доказательства, такие как переписка, подтверждающая факт получения денег и договоренности о займе.

В случае отсутствия других доказательств, подайте заявление в полицию о мошенничестве. Это может заставить должника признать факт получения денег, что будет полезно для судебного иска.

Следуя этим шагам, можно вернуть свои деньги даже в сложных ситуациях.