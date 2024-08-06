Если вам не возвращают взятые в долг деньги, особенно если это друг или родственник, ситуация может быть неприятной.
Юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что если есть расписка, это упрощает дело. Если расписки нет, процесс будет сложнее, но все равно возможен.
Обратитесь в суд. Если деньги были переведены на счет, можно заявить об ошибочном платеже и требовать их возврата.
Без расписки нельзя использовать свидетельские показания. Важны доказательства, такие как переписка, подтверждающая факт получения денег и договоренности о займе.
В случае отсутствия других доказательств, подайте заявление в полицию о мошенничестве. Это может заставить должника признать факт получения денег, что будет полезно для судебного иска.
Следуя этим шагам, можно вернуть свои деньги даже в сложных ситуациях.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.