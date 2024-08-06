США отвернулись от главного союзника: российский газ спасает Европу от энергетического кризиса

Европа продолжает зависеть от российского газа

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

За семь месяцев 2024 года поставки российского газа в Европу выросли почти на 22%, до 31,3 млрд кубометров, благодаря росту экспорта "Газпрома" и увеличению поставок СПГ, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Европа, зависимая от глобального рынка СПГ после начала конфликта в Украине, столкнулась с конкуренцией с Азией за поставки.

Летний пик спроса привёл к росту азиатской премии, что увеличило отток СПГ из США в Азию и снизило импорт в Европу на 16%, до 65,3 млрд кубометров.

Эксперты отмечают, что благодаря российскому газу Европа избегает жёсткой конкуренции с Азией за СПГ.

Примером является Греция, где экспорт "Газпрома" увеличился в четыре раза, тогда как импорт СПГ снизился более чем вдвое.

Новые СПГ-проекты в Катаре и США начнутся не ранее 2026 года, поэтому Европа продолжает зависеть от российского газа.