За семь месяцев 2024 года поставки российского газа в Европу выросли почти на 22%, до 31,3 млрд кубометров, благодаря росту экспорта "Газпрома" и увеличению поставок СПГ, сообщает EADaily.
Европа, зависимая от глобального рынка СПГ после начала конфликта в Украине, столкнулась с конкуренцией с Азией за поставки.
Летний пик спроса привёл к росту азиатской премии, что увеличило отток СПГ из США в Азию и снизило импорт в Европу на 16%, до 65,3 млрд кубометров.
Эксперты отмечают, что благодаря российскому газу Европа избегает жёсткой конкуренции с Азией за СПГ.
Примером является Греция, где экспорт "Газпрома" увеличился в четыре раза, тогда как импорт СПГ снизился более чем вдвое.
Новые СПГ-проекты в Катаре и США начнутся не ранее 2026 года, поэтому Европа продолжает зависеть от российского газа.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.