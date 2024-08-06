Граница на замке: Литва резко сократила автобусные рейсы из Белоруссии

Литва сократит движение рейсовых автобусов с Белоруссией

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Литва существенно сократит количество рейсовых автобусов, курсирующих между Литвой и Белоруссией. Об этом 6 августа сообщил директор администрации по безопасности на транспорте Генюс Лукошюс, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Kober, PDM

По его словам, к февралю следующего года количество рейсов должно сократиться до 29.

Стоит отметить, что Литва уже несколько лет намеренно затрудняет пропуск автомобилей через границу с Белоруссией.

Ранее Вильнюс оставил в работе только два пограничных пункта на белорусском направлении. Также литовские власти приняли решение запретить въезд в страну легковых автомобилей с белорусской регистрацией.