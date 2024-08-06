Граница на замке: Литва резко сократила автобусные рейсы из Белоруссии

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Литва сократит движение рейсовых автобусов с Белоруссией

0:44
Экономика

Литва существенно сократит количество рейсовых автобусов, курсирующих между Литвой и Белоруссией. Об этом 6 августа сообщил директор администрации по безопасности на транспорте Генюс Лукошюс, пишет EADaily.

Литва сократит движение рейсовых автобусов с Белоруссией
Фото: commons.wikimedia.org by Kober, PDM

По его словам, к февралю следующего года количество рейсов должно сократиться до 29.

Стоит отметить, что Литва уже несколько лет намеренно затрудняет пропуск автомобилей через границу с Белоруссией.

Ранее Вильнюс оставил в работе только два пограничных пункта на белорусском направлении. Также литовские власти приняли решение запретить въезд в страну легковых автомобилей с белорусской регистрацией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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