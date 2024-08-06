Литва существенно сократит количество рейсовых автобусов, курсирующих между Литвой и Белоруссией. Об этом 6 августа сообщил директор администрации по безопасности на транспорте Генюс Лукошюс, пишет EADaily.
По его словам, к февралю следующего года количество рейсов должно сократиться до 29.
Стоит отметить, что Литва уже несколько лет намеренно затрудняет пропуск автомобилей через границу с Белоруссией.
Ранее Вильнюс оставил в работе только два пограничных пункта на белорусском направлении. Также литовские власти приняли решение запретить въезд в страну легковых автомобилей с белорусской регистрацией.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.