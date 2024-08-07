Путин поручил правительству предоставить учителям и врачам планшеты

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по оснащению учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Эти планшеты должны обеспечить безопасный доступ к информационным системам в сфере образования и здравоохранения.
Правительство также должно изучить возможность создания беспроводных сетей Wi-Fi в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для обеспечения доступа к интернету.
Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а затем каждые полгода.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.