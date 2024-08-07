Путин поручил правительству предоставить учителям и врачам планшеты

Правительство РФ должно разработать план по оснащению учителей и врачей планшетами

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по оснащению учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

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Эти планшеты должны обеспечить безопасный доступ к информационным системам в сфере образования и здравоохранения.

Правительство также должно изучить возможность создания беспроводных сетей Wi-Fi в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для обеспечения доступа к интернету.

Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а затем каждые полгода.