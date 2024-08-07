"Яндекс" запустил доставку товаров роботами-курьерами

Роботы-курьеры доставляют заказы из магазинов "Пятёрочка" и "Перекрёсток"

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Яндекс" запустил доставку товаров роботами-курьерами в Москве и других городах.

Фото: Wikipedia by Daimler und benz Stiftung, CC BY-SA 3.0

Эти роботы оборудованы сенсорами, HD-картой и могут доставлять заказы на расстояние до 2 километров. Они умеют объезжать препятствия и преодолевать бордюры высотой до 10 см.

Пока что доставка роботами доступна в ограниченном количестве районов Москвы и в нескольких других городах.

Роботы доставляют продукты из магазинов "Пятёрочка" и "Перекрёсток", а также готовую еду из кафе "Перекрёсток".

Доставка роботами имеет свои особенности:

максимальный вес заказа — 15 кг;

отслеживание маршрута робота в реальном времени в приложениях "Яндекс Еды" и "Деливери";

забрать заказ можно, подойдя к роботу и открыв его крышку в приложении.

В будущем планируется расширение географии доставки роботами, так как она считается более эффективной и позволяет увеличить продажи.