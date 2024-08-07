"Яндекс" запустил доставку товаров роботами-курьерами в Москве и других городах.
Эти роботы оборудованы сенсорами, HD-картой и могут доставлять заказы на расстояние до 2 километров. Они умеют объезжать препятствия и преодолевать бордюры высотой до 10 см.
Пока что доставка роботами доступна в ограниченном количестве районов Москвы и в нескольких других городах.
Роботы доставляют продукты из магазинов "Пятёрочка" и "Перекрёсток", а также готовую еду из кафе "Перекрёсток".
Доставка роботами имеет свои особенности:
В будущем планируется расширение географии доставки роботами, так как она считается более эффективной и позволяет увеличить продажи.
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