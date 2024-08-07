Многие российские компании финансируют переобучение сотрудников

35% российских компаний предлагают сотрудникам переобучение

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

35% российских компаний предлагают своим сотрудникам пройти переобучение для получения новой профессии или специализации, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, CC BY-SA 4.0

Чаще всего такую возможность предоставляют компании из строительной отрасли, производства и агропрома, а также транспортной сферы.

Большинство компаний (80%) полностью оплачивают переобучение, а 20% оплачивают его частично.

Основная цель переобучения — повышение квалификации сотрудников, расширение их навыков и решение проблемы нехватки кадров.

Также переобучение помогает работникам перейти в другое подразделение компании, удержать их в компании, повысить их в должности, предотвратить выгорание и увеличить зарплату.