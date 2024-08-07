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В России начали принимать предзаказы на новые iPhone 16 и Apple Watch

CDEK.Shopping запустил предзаказ на iPhone 16 и Apple Watch в России

0:51
Экономика

Сервис доставки CDEK. Shopping первым в России начал принимать предзаказы на новые смартфоны iPhone 16 и умные часы Apple Watch.

CDEK.Shopping запустил предзаказ на iPhone 16 и Apple Watch в России
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/844387 is licensed under CC0

Чтобы сделать предзаказ, нужно внести предоплату: 25 000 рублей за часы и 50 000 рублей за смартфон. После поступления товара в продажу, клиентам придёт уведомление, и они смогут доплатить оставшуюся сумму.

CDEK.Shopping позволяет заказывать товары из зарубежных интернет-магазинов с оплатой картой российского банка. Доставка в Россию занимает около 14 дней.

По данным сервиса, спрос на iPhone в этом году вырос в 27 раз по сравнению с прошлым годом, а количество заказов увеличилось в 5,9 раза.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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