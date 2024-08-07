В России начали принимать предзаказы на новые iPhone 16 и Apple Watch

Сервис доставки CDEK. Shopping первым в России начал принимать предзаказы на новые смартфоны iPhone 16 и умные часы Apple Watch.
Чтобы сделать предзаказ, нужно внести предоплату: 25 000 рублей за часы и 50 000 рублей за смартфон. После поступления товара в продажу, клиентам придёт уведомление, и они смогут доплатить оставшуюся сумму.
CDEK.Shopping позволяет заказывать товары из зарубежных интернет-магазинов с оплатой картой российского банка. Доставка в Россию занимает около 14 дней.
По данным сервиса, спрос на iPhone в этом году вырос в 27 раз по сравнению с прошлым годом, а количество заказов увеличилось в 5,9 раза.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.