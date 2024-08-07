Было зафиксировано снижение числа трудовых мигрантов из Таджикистана в России

Почти 387 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выехали в Россию в первой половине 2024 года, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Снижение связано с новыми миграционными законами в России.
За первые шесть месяцев 2024 года из России было депортировано 17 тысяч таджикских граждан за различные нарушения, в то время как за весь 2023 год число депортированных составило 11 тысяч.
Душанбе получил заявки на набор 2 тысяч рабочих из Таджикистана от девяти российских компаний в таких городах, как Москва, Казань, Екатеринбург, Самара, Владивосток, Красноярск и Челябинск.
Рабочие требуются, в основном, в автомобилестроении, строительстве, деревообработке и пищевой промышленности.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.