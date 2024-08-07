Было зафиксировано снижение числа трудовых мигрантов из Таджикистана в России

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Трудовая миграция из Таджикистана в Россию упала на 15%

1:00
Экономика

Почти 387 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выехали в Россию в первой половине 2024 года, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Трудовая миграция из Таджикистана в Россию упала на 15%
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Снижение связано с новыми миграционными законами в России.

За первые шесть месяцев 2024 года из России было депортировано 17 тысяч таджикских граждан за различные нарушения, в то время как за весь 2023 год число депортированных составило 11 тысяч.

Душанбе получил заявки на набор 2 тысяч рабочих из Таджикистана от девяти российских компаний в таких городах, как Москва, Казань, Екатеринбург, Самара, Владивосток, Красноярск и Челябинск.

Рабочие требуются, в основном, в автомобилестроении, строительстве, деревообработке и пищевой промышленности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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