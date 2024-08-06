Путин поручил обновить железнодорожный подвижной состав

Кабмину поручено рассмотреть меры по модернизации пригородных поездов

Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Государственного Совета по направлению "Эффективная транспортная система" рассмотреть вопрос реализации господдержки для обновления железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с использованием лизинга и льготного кредитования, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

В рамках поручения правительство должно изучить меры государственной поддержки для модернизации пригородных поездов.

Кроме того, президент потребовал проработать модель стимулирования авиаперевозок для повышения мобильности населения, определить при этом механизмы стимулирования, объемы, источники финансирования и показатели эффективности использования бюджетных средств.

Доклад по этим вопросам необходимо представить до 1 сентября текущего года.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета по "Эффективной транспортной системе" Алексей Цыденов.