До 1 сентября 2024 года правительство предоставит план цифровой трансформации "Почты России"

Путин поручил правительству модернизировать "Почту России"

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы цифровой трансформации "Почты России", сообщает РИА Новости.

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Это указание было опубликовано после расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссии Государственного совета.

В документе говорится, что правительство должно изучить вопросы модернизации и цифровизации "Почты России" для улучшения качества предоставляемых населению и организациям услуг и информации.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а затем — каждые полгода.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.