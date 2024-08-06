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До 1 сентября 2024 года правительство предоставит план цифровой трансформации "Почты России"

Путин поручил правительству модернизировать "Почту России"

0:47
Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы цифровой трансформации "Почты России", сообщает РИА Новости.

Путин поручил правительству модернизировать "Почту России"
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info

Это указание было опубликовано после расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссии Государственного совета.

В документе говорится, что правительство должно изучить вопросы модернизации и цифровизации "Почты России" для улучшения качества предоставляемых населению и организациям услуг и информации.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а затем — каждые полгода.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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