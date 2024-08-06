До 1 сентября 2024 года правительство предоставит план цифровой трансформации "Почты России"

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы цифровой трансформации "Почты России", сообщает РИА Новости.
Это указание было опубликовано после расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссии Государственного совета.
В документе говорится, что правительство должно изучить вопросы модернизации и цифровизации "Почты России" для улучшения качества предоставляемых населению и организациям услуг и информации.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, а затем — каждые полгода.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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