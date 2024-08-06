Выпуск пива в России за полгода вырос на 7,3%

Производство пива в России достигло максимума за 11 лет

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производство пива в России в первом полугодии достигло максимума за одиннадцать лет, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

По данным Росстата, с января по июнь выпуск пива вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 451,4 тысячи декалитров, что является самым высоким показателем с 2013 года. В июне было произведено 88,2 тысячи декалитров пива, что на 1,8% больше, чем в мае, и на 6,9% больше, чем в июне прошлого года.

Основная часть производства (85%) приходилась на пиво крепостью от 0,5% до 8,6%. Пивные напитки составили 12,1% от общего выпуска, а безалкогольное пиво — около 2%.

Наибольшие объемы производства зарегистрированы в Приволжском (136,1 тысячи декалитров) и Центральном (122,7 тысячи) федеральных округах.

В Сибирском округе произведено 86,8 тысячи декалитров, в Южном — 36,1 тысячи, в Северо-Западном — 31,6 тысячи, а около 16 тысяч декалитров в Уральском и Дальневосточном округах. Наименьший объем производства зафиксирован в Северо-Кавказском округе — 6,6 тысячи декалитров.