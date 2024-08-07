Иена в шоке: что скрывается за внезапным крахом японских рынков?

Названа причина резких изменений на фондовых рынках Японии

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская рецессия распространилась, вызывая нервозность на мировых фондовых рынках.

Фото: Openverse by *_*, CC BY 2.0

В Японии наблюдались наиболее резкие изменения: 5 августа индекс Topix упал на 12%, что стало худшим показателем с 1987 года, а иена выросла с самого слабого уровня за 37 лет. На следующий день акции вновь подскочили на 9%, так как инвесторы начали скупать акции, резко упавшие в цене, сообщает The Economist.

Эти резкие колебания влияют не только на японских инвесторов и компании, но и могут стать источником дальнейшей нестабильности на глобальных рынках.

Причиной таких изменений стала смена монетарной политики. В течение последних 18 месяцев иена снижалась, так как федеральная резервная система США повышала процентные ставки, а Банк Японии оставался на месте. Это способствовало "кэрри трейду", когда инвесторы занимают средства в иенах под низкий процент для инвестиций в доллары или евро. В результате японская валюта продолжала снижаться, что улучшало доходы японских компаний и привлекало иностранных инвесторов на японский фондовый рынок.

Однако с 31 июля Банк Японии повысил ключевую ставку с 0,1% до 0,25%, в то время как инвесторы ожидали снижения ставок в США. Эти изменения привели к быстрой перестановке спекулятивных ставок. Резкий рост иены вызвал падение японского фондового рынка, особенно пострадали экспортеры. Многие маржинальные ставки на японские акции были ликвидированы.

6 августа трейдеры вновь начали покупать акции, считая, что распродажа была вызвана вынужденными продажами. Наибольшие колебания наблюдались у акций Tokyo Electron и японских банков.

Аналитики не считают, что японские компании испытывают серьезные проблемы, однако быстрые изменения в стране могут иметь последствия для мировых рынков. Пока спекулятивные ставки полностью не развернутся, ожидаются нестабильные условия.