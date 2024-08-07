Задержки с поставками самолетов Boeing Co. оказывают значительное влияние на аэропорт Франкфурта: основной авиаперевозчик этого хаба, Deutsche Lufthansa AG, не получает запланированные на этот год самолеты, что замедляет рост пассажиропотока, сообщает Bloomberg.
В этом году количество пассажиров ожидается в диапазоне от 61 млн до 65 млн человек, согласно отчету оператора аэропорта. Рост пассажиропотока замедлился с 10,4% в первом квартале до 4,5% во втором.
Lufthansa, являясь крупнейшим перевозчиком во Франкфурте, сталкивается с проблемами, связанными с задержками поставок новых Boeing 787 Dreamliner и необходимостью дополнительного технического обслуживания самолетов Airbus SE. Эти проблемы влияют на ее планы расширения.
Генеральный директор Fraport Штефан Шульте отметил, что высокие издержки, введенные немецкими регуляторами, также ограничивают рост.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.