Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-советник Пентагона призвал остановить кровопролитие в Курской области
Совкомбанк создал собственный негосударственный пенсионный фонд
Названа причина резких изменений на фондовых рынках Японии
Обувь, массаж и шины: комплексный подход к лечению вальгуса
Рамиль Шамелов выплатит 1,5 млн рублей Utair за дебош
Исследования показывают: телефоны грязнее сидений унитаза
Как омега-3 помогает снизить частый пульс — кардиолог Романова
Эксперт по туризму: Мальдивы — идеальный выбор для интровертов
3 самые злые породы кошек
Проблемы Boeing перекинулись на немцев: авиакомпания Lufthansa потеряет клиентов

Задержки с поставками Boeing сдерживают рост пассажиропотока в Германии

1:07
Экономика

Задержки с поставками самолетов Boeing Co. оказывают значительное влияние на аэропорт Франкфурта: основной авиаперевозчик этого хаба, Deutsche Lufthansa AG, не получает запланированные на этот год самолеты, что замедляет рост пассажиропотока, сообщает Bloomberg.

Задержки с поставками Boeing сдерживают рост пассажиропотока в Германии
Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

В этом году количество пассажиров ожидается в диапазоне от 61 млн до 65 млн человек, согласно отчету оператора аэропорта. Рост пассажиропотока замедлился с 10,4% в первом квартале до 4,5% во втором.

Lufthansa, являясь крупнейшим перевозчиком во Франкфурте, сталкивается с проблемами, связанными с задержками поставок новых Boeing 787 Dreamliner и необходимостью дополнительного технического обслуживания самолетов Airbus SE. Эти проблемы влияют на ее планы расширения.

Генеральный директор Fraport Штефан Шульте отметил, что высокие издержки, введенные немецкими регуляторами, также ограничивают рост.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном" Дмитрий Плотников Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
Последние материалы
Обувь, массаж и шины: комплексный подход к лечению вальгуса
Рамиль Шамелов выплатит 1,5 млн рублей Utair за дебош
Исследования показывают: телефоны грязнее сидений унитаза
Как омега-3 помогает снизить частый пульс — кардиолог Романова
Эксперт по туризму: Мальдивы — идеальный выбор для интровертов
Задержки с поставками Boeing сдерживают рост пассажиропотока в Германии
3 самые злые породы кошек
Владимир Зеленский всё ещё ждёт, что Запад ему поможет
Рецепт приготовления чизкейка
Чем подкормить клубнику в августе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.