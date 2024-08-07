Проблемы Boeing перекинулись на немцев: авиакомпания Lufthansa потеряет клиентов

Задержки с поставками Boeing сдерживают рост пассажиропотока в Германии

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Задержки с поставками самолетов Boeing Co. оказывают значительное влияние на аэропорт Франкфурта: основной авиаперевозчик этого хаба, Deutsche Lufthansa AG, не получает запланированные на этот год самолеты, что замедляет рост пассажиропотока, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

В этом году количество пассажиров ожидается в диапазоне от 61 млн до 65 млн человек, согласно отчету оператора аэропорта. Рост пассажиропотока замедлился с 10,4% в первом квартале до 4,5% во втором.

Lufthansa, являясь крупнейшим перевозчиком во Франкфурте, сталкивается с проблемами, связанными с задержками поставок новых Boeing 787 Dreamliner и необходимостью дополнительного технического обслуживания самолетов Airbus SE. Эти проблемы влияют на ее планы расширения.

Генеральный директор Fraport Штефан Шульте отметил, что высокие издержки, введенные немецкими регуляторами, также ограничивают рост.