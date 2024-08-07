Украина в ожидании очередной подачки Запада: $8 млрд лишь отсрочат дефолт

Украина хочет получить $8 миллиардов от США

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина рассчитывает получить значительную финансовую поддержку от США и Евросоюза в 2024 году для покрытия бюджетного дефицита.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Премьер-министр Украины сообщил, что страна ожидает получить от США почти $8 миллиардов, из которых $3,9 миллиарда уже поступили в государственный бюджет. Кроме того, Украина надеется на €16 миллиардов от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility, сообщает ТАСС.

Несмотря на эти значительные вливания, Украина второй год подряд сталкивается с рекордным дефицитом бюджета, который в этом году составит $43,9 миллиарда. Основная часть этого дефицита будет покрываться за счет помощи западных партнеров.

Однако международная поддержка предоставляется после длительных дискуссий, и глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей предупреждает, что с течением времени помощь будет сокращаться, и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.