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Украина хочет получить $8 миллиардов от США

1:08
Экономика

Украина рассчитывает получить значительную финансовую поддержку от США и Евросоюза в 2024 году для покрытия бюджетного дефицита.

Украина хочет получить миллиардов от США
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Премьер-министр Украины сообщил, что страна ожидает получить от США почти $8 миллиардов, из которых $3,9 миллиарда уже поступили в государственный бюджет. Кроме того, Украина надеется на €16 миллиардов от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility, сообщает ТАСС.

Несмотря на эти значительные вливания, Украина второй год подряд сталкивается с рекордным дефицитом бюджета, который в этом году составит $43,9 миллиарда. Основная часть этого дефицита будет покрываться за счет помощи западных партнеров.

Однако международная поддержка предоставляется после длительных дискуссий, и глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей предупреждает, что с течением времени помощь будет сокращаться, и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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