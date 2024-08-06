Эксперт Климанов рассказал, на что власти потратят госбюджет в 2025 году — перекомпоновка будет серьёзной

Эксперт Климанов: рост нацпроектов привёл к пересмотру госбюджета на 2025 год

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост числа национальных проектов с 14 до 19 привёл к пересмотру расходов госбюджета России на 2025 год, рассказал URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

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Эксперт отметил, что изменения в структуре доходов и расходов является характерной особенностью бюджета на следующий год.

«Происходит перекомпоновка национальных проектов. Они являются значимыми компонентами госпрограмм. Вместо 14 нацпроектов будет 19. Нацпроекты "встроены“ в государственные программы, и их изменение приводит к серьезному перераспределению финансирования. В отличие от прошлых лет в этом году перекомпоновка будет значительной», — рассказал он.

Климанов подчеркнул, что только правительство обладает правом законодательной инициативы в части федерального бюджета. Проект обсуждается в бюджетной комиссии, возглавляемой премьер-министром Михаилом Мишустиным, что предполагает детальное рассмотрение.

Изменения в налоговом законодательстве, по мнению Климанова, должны привести к увеличению доходов федерального бюджета более чем на 2 трлн рублей в год. Однако, учитывая дефицит бюджета, резкое увеличение расходов недопустимо. Рост доходов не означает, что расходы могут быть значительно увеличены, подчеркнул собеседник издания.

Эксперт также отметил важность корректировки бюджетных расходов с акцентом на обороноспособность и социальные задачи, чтобы страна могла адаптироваться к новым условиям и стимулировать экономический рост.

Нефтегазовые доходы вновь увеличились в этом году благодаря более высоким ценам на нефть. По словам Климанова, это положительный сигнал, но он также подчеркивает необходимость активизации экономической политики в других секторах.

Проект федерального бюджета формируется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Правительство должно разработать его к середине сентября и представить в Госдуму до 1 октября, где документ будет рассматриваться в осеннюю сессию.