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ФНС усиливает контроль: налоговые ошибки российских блогеров и бизнеса пополнили бюджет на 2,4 млрд рублей

"Известия": доходы бюджета от неуплаты налогов выросли на 70%

4:25
Экономика

За последние пять месяцев поступления в бюджет от налоговых штрафов достигли 2,4 млрд рублей — это на 71% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Документ изучили Известия.

"Известия": доходы бюджета от неуплаты налогов выросли на 70%
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Издание отмечает, что большая часть таких доходов в казну является следствием санкций за неуплату налогов, непредоставление деклараций и утаивание связей с иностранным бизнесом. Поступления выросли за счёт усиления контроля со стороны ФНС, повышения адресности проверок, роста пеней за несвоевременную уплату задолженностей, а также штрафов блогеров.

Всего план налоговых сборов по ст. 16 Налогового кодекса на 2024 год подразумевает 5,1 млрд рублей. Этот раздел включает 31 вид нарушений, включая неуплату сборов, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Наибольшие доходы в 2024 году поступили от штрафов за:

  • непредставление налоговой декларации — 1,5 млрд;
  • непредоставление сведений, необходимых для контроля — 508 млн;
  • неправомерное сокрытие информации — 292 млн;
  • неуведомление об участии в иностранных компаниях — 71 млн;
  • неявку в налоговую и отказ от дачи свидетельских показаний — 18,5 млн.

По словам Василия Ваюкина из Tax & Legal Management, штрафы могут составлять до 40% от суммы неуплаченного налога, а при дроблении бизнеса — до 70%. Аналитик Владимир Чернов из Freedom Finance Global уточнил, что штраф за умышленную неуплату составляет 40%, а за непреднамеренную — 20%. При крупных задолженностях штрафы могут достигать 300-500 тыс. руб., а пени за просрочку начисляются из расчета 1/150 ключевой ставки ЦБ.

В 2023 году число выездных налоговых проверок сократилось в 1,8 раза, но размер доначислений увеличился, отметил юрист Василий Ваюкин. В Москве средний чек вырос с 62 млн руб. в 2022 году до 101 млн руб. в 2023 году. Повышению результативности проверок способствует цифровизация налоговых процессов, включая введение единого налогового счета (ЕНС).

С весны 2023 года в России активизировались проверки налоговой дисциплины блогеров. Некоторые известные медиаперсоны получили крупные штрафы:

  • Елена Блиновская - 430 млн руб. (осталось погасить 677 млн руб.);
  • Анастасия Ивлеева - 11,3 млн руб.;
  • Александра Митрошина - 216 млн руб.;
  • Глюкоза - 263 тыс. руб.
  • В декабре 2023 года блогер Лерчек и ее муж уплатили 504 млн руб. задолженности.

Также поступления в казну растут за счёт увеличения пеней по налогам, отметил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. Сейчас они рассчитываются по ставке 1/150.

"Цена налоговых ошибок становится все серьезнее, а контроль за исполнением законодательства совершенствуется и ужесточается", — подчеркнул эксперт.

Доходы бюджета от штрафов, скорее всего, будут расти и дальше, считает Ваюкин. Он отметил, что эффективность налоговых проверок повышается, а в 2025 году будет снят мораторий на выездные мероприятия в отношении IT-компаний.

Юрист добавил, что Минфин в прошлом году поставил ФНС задачу по увеличению поступлений в бюджет за счёт усовершенствования администрирования. При этом для компаний будет введена амнистия за дробление бизнеса, подытожил Ваюкин.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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