Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%

Проснись, Германия? В стране начался рост производственных заказов

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне производственные заказы в Германии выросли на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, прервав пятимесячный спад крупнейшей экономики Европы, сообщает Bloomberg.

Фото: Wikipedia by Marek Argent is licensed under GNU Free Documentation License

Этот показатель значительно превысил прогнозы экономистов, ожидавших роста лишь на 0,5%. Основным двигателем стал автомобильный сектор, а также производители металлических изделий и транспортного оборудования. Внутренние заказы оказали значительное влияние на этот рост.

Эти данные принесли некоторое облегчение для производственного сектора, который страдает от недавнего экономического спада, что было подтверждено неожиданным сокращением экономики во втором квартале и ухудшением деловых настроений.

В секторе услуг отмечается рост, подпитываемый повышением заработной платы в начале года, однако его темпы замедляются, а инфляция остается нестабильной.

Эти проблемы создают давление на коалиционное правительство, которое столкнулось с экономическим застоем или сокращением. Министр финансов Кристиан Линднер предложил ужесточить бюджетную политику, несмотря на недавно достигнутый бюджетный компромисс.