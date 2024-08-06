Мировым поставкам нефти угрожают конфликт на Ближнем Востоке и перебои в Ливии

Цены на нефть выросли на 1% из-за геополитической напряжённости

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник цены на нефть выросли на 1%, компенсируя потери предыдущей сессии. Основными факторами, повлиявшими на рост, стали опасения по поводу сокращения предложения из-за эскалации ближневосточного конфликта, а также более сильные экономические данные из США и снижение добычи на ливийском месторождении Шарара, сообщает Thomson Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent и West Texas Intermediate подорожали соответственно на 76 и 92 цента. Ранее в понедельник оба бенчмарка упали примерно на 1% на фоне потерь на мировых фондовых рынках.

Эскалация в ближневосточном регионе вызывает беспокойство на нефтяных рынках, так как возможная ответная реакция Ирана на недавние атаки может привести к более широкой региональной войне, угрожающей мировым поставкам.

Росту цен на нефть также способствовало восстановление активности в секторе услуг в США, что указывает на укрепление экономики крупнейшего в мире потребителя нефти. Дополнительную поддержку оказало восстановление азиатских фондовых рынков после падения в понедельник.

Проблемы с добычей на ливийском месторождении Шарара, производительность которого снизилась на 20% из-за протестов, также способствуют росту цен на нефть.