Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тодд Филлипс поделился, чем будет отличаться Харли Квинн в исполнении Леди Гаги
Аллерголог посоветовала проверить предрасположенность к анафилаксии из-за укуса ос
Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море
В Екатеринбурге женщина несколько дней прожила в квартире с мёртвым телом
"Известия": доходы бюджета от неуплаты налогов выросли на 70%
Загадочный прототип Skoda Karoq 2025 года замечен на тестах
Мастер фэншуй Горностаева посоветовала повесить в доме карту мира
Дружба и ответственность: главные темы фильма "Артур, ты король"
Эти 3 продукта убьют вашу кошку
Мировым поставкам нефти угрожают конфликт на Ближнем Востоке и перебои в Ливии

Цены на нефть выросли на 1% из-за геополитической напряжённости

1:21
Экономика

Во вторник цены на нефть выросли на 1%, компенсируя потери предыдущей сессии. Основными факторами, повлиявшими на рост, стали опасения по поводу сокращения предложения из-за эскалации ближневосточного конфликта, а также более сильные экономические данные из США и снижение добычи на ливийском месторождении Шарара, сообщает Thomson Reuters.

Цены на нефть выросли на 1% из-за геополитической напряжённости
Фото: wikimapia by Artur1917, CC BY-SA 3.0

Фьючерсы на нефть марки Brent и West Texas Intermediate подорожали соответственно на 76 и 92 цента. Ранее в понедельник оба бенчмарка упали примерно на 1% на фоне потерь на мировых фондовых рынках.

Эскалация в ближневосточном регионе вызывает беспокойство на нефтяных рынках, так как возможная ответная реакция Ирана на недавние атаки может привести к более широкой региональной войне, угрожающей мировым поставкам.

Росту цен на нефть также способствовало восстановление активности в секторе услуг в США, что указывает на укрепление экономики крупнейшего в мире потребителя нефти. Дополнительную поддержку оказало восстановление азиатских фондовых рынков после падения в понедельник.

Проблемы с добычей на ливийском месторождении Шарара, производительность которого снизилась на 20% из-за протестов, также способствуют росту цен на нефть.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать? Любовь Степушова У Киева кроме диверсионных операций вариантов не осталось Дмитрий Плотников
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Последние материалы
National Interest: Ядерный арсенал США устарел, нам нужны новые системы
Мастер фэншуй Горностаева посоветовала повесить в доме карту мира
Дружба и ответственность: главные темы фильма "Артур, ты король"
Эти 3 продукта убьют вашу кошку
Диетолог: не все йогурты полезны — не стоит брать те, что с добавками
Ксения Бородина купила ещё одну квартиру в центре столицы
У Киева кроме диверсионных операций вариантов не осталось
Зрителей позабавили имена китайских прыгунов, которые выиграли золото на Играх-2024
Туристке на рейсе из Москвы в Екатеринбург предложили оставить щенка в бизнес-классе
Политолог объяснил важность присоединения Крыма в 2014 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.