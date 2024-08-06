Google уличили в недобросовестной конкуренции: компания проиграла антимонопольное дело

Суд в США признал Google монополистом

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральный судья США Амит Мехта признал Google монополистом, нарушившим антимонопольное законодательство, что стало значительной победой для министерства юстиции США в их усилиях ограничить влияние крупных технологических компаний.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Судебное решение связано с тем, что Google удерживала монополию на поисковые сервисы и текстовую рекламу благодаря эксклюзивным соглашениям с такими компаниями, как Apple. Министерство юстиции утверждало, что Google потратила десятки миллиардов долларов на антиконкурентные сделки с операторами связи, разработчиками браузеров и производителями устройств. Google, в свою очередь, настаивала, что конкурирует в условиях жесткой борьбы, а её успех связан с качеством предлагаемых продуктов, сообщает Financial Times.

Ожидается, что обе стороны — Google и министерство юстиции — представят свои комментарии по поводу решения суда в ближайшее время.