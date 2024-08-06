Алмазы теряют свою ценность! Их цена упала до пятилетнего минимума

Стоимость алмазов достигла исторического минимума

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость алмазов достигла пятилетнего минимума, согласно индексу цен на драгоценные камни IDEX, который упал до 100,02 пункта. Эксперты объясняют это высоким спросом на синтетические бриллианты и глобальным экономическим спадом.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Аналитик Алексей Калачев отмечает, что ожидания по поддержке цен из-за санкций против российских алмазов не оправдались.

Основные причины падения цен связаны со снижением глобального спроса на бриллианты. Пандемия временно повысила спрос на роскошь, но с её окончанием этот эффект исчез.

Потребительские предпочтения также меняются, и молодёжь чаще выбирает искусственные бриллианты, сообщает "РГ".

Калачев добавил, что индустрия недооценила конкуренцию со стороны синтетических алмазов, чья себестоимость падает, а объёмы производства растут. В будущем сокращение добычи может привести к падению предложения алмазов.