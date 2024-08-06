Одной категории россиян пообещали значительные льготы: а вам повезло?

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В России введут льготы для социальных работников

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство труда Российской Федерации положительно отреагировало на законопроект, который предлагает установить льготы для социальных работников на федеральном уровне, сообщает РИА Новости.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Депутат Госдумы Яна Лантратова инициировала данный законопроект, в котором предлагается обеспечить социальных работников специальной одеждой, обувью и инвентарем.

Также предусмотрена возможность получения компенсации за их приобретение. В дополнение к этому, законопроект включает предложение о возмещении расходов на служебные поездки соцработников на общественном транспорте.

Министерство труда выразило готовность рассмотреть предложенные инициативы, однако отметило, что их реализация потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета.