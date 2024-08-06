Министерство труда Российской Федерации положительно отреагировало на законопроект, который предлагает установить льготы для социальных работников на федеральном уровне, сообщает РИА Новости.
Депутат Госдумы Яна Лантратова инициировала данный законопроект, в котором предлагается обеспечить социальных работников специальной одеждой, обувью и инвентарем.
Также предусмотрена возможность получения компенсации за их приобретение. В дополнение к этому, законопроект включает предложение о возмещении расходов на служебные поездки соцработников на общественном транспорте.
Министерство труда выразило готовность рассмотреть предложенные инициативы, однако отметило, что их реализация потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.