В России будут введены новые ежегодные доплаты для семей с детьми. Суммы и условия получения этих выплат будут различаться в зависимости от региона, сообщает Life.
Европейская юридическая служба напоминает, что в Москве ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний назначается независимо от уровня дохода семьи.
Эту выплату получают семьи, в которых десять и более детей, при условии, что хотя бы один из них младше 18 лет. На сегодняшний день сумма такой выплаты составляет 39 767 рублей.
Кроме того, предусмотрена компенсация на приобретение комплекта школьной одежды для многодетных семей и родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами. Сумма этой выплаты составляет 13 257 рублей.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.