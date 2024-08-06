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1 сентября больше не будет бить по кошельку: россиянам пообещали новые выплаты

В России внедрят новые выплаты к 1 сентября

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Экономика

В России будут введены новые ежегодные доплаты для семей с детьми. Суммы и условия получения этих выплат будут различаться в зависимости от региона, сообщает Life.

В России внедрят новые выплаты к 1 сентября
Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев, CC BY 3.0

Европейская юридическая служба напоминает, что в Москве ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний назначается независимо от уровня дохода семьи.

Эту выплату получают семьи, в которых десять и более детей, при условии, что хотя бы один из них младше 18 лет. На сегодняшний день сумма такой выплаты составляет 39 767 рублей.

Кроме того, предусмотрена компенсация на приобретение комплекта школьной одежды для многодетных семей и родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами. Сумма этой выплаты составляет 13 257 рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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